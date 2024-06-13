“املئ البيت بركة” تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 على النايل سات وعرب سات وشاهد مناسك الحج كاملة

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 يبرز كواحد من القنوات الرائدة التي تبث تكبيرات العيد بشكل متواصل على شاشات التلفزيون خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتميز القناة بنقل الشعائر الدينية المقدسة من بيت الله الحرام بدءًا من صعود الحجاج إلى جبل عرفات وحتى نهاية أيام التشريق، كما تهتم القناة بنقل الأجواء واللحظات الروحانية التي ينتظرها المسلمون حول العالم، مما يضفي على قلوبهم السعادة والفرح مع حلول العيد.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024

يمكن متابعة تردد قناة لبيك اللهم لبيك الجديد 2024 علي جميع الأقمار الصناعية، والتي جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10922 أو 12654.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة بنسبة ⅚.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك على عرب سات

التردد: 12025.

معدل تصحيح الخطأ للقناة: 3/4.

معدل استقطاب القناة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024

الإرشادات الخاصة بضبط التردد على جهاز الاستقبال تتمثل في التالي:

التوجه إلى القائمة الرئيسية في جهاز الاستقبال.

بعد ذلك ينبغي عليك الضغط على زر الإعدادات.

من ثم يجب عليك القيام بعملية التثبيت/التركيب بشكل يدوي.

يجب عليك تحديد القمر الصناعي.

إدخال التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد ذلك عليك الضغط على خيار البحث.

أخيرًا اضغط على زر الحفظ أو إضافة القناة.

مميزات قناة لبيك اللهم لبيك

من مميزات قناة لبيك اللهم لبيك التي تتصف بها ويميزها عن غيرها من قنوات أخرى ما يلي: