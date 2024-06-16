أقوى معالج.. مواصفات هاتف iPhone 15

يعتبر هذا الهاتف من أكثر الإصدارات المميزة التابعة لشركة آبل، ويعتبر أصغر هاتف موجود في سلسلة إصدارات شركة آبل الجديدة ويمتاز بصغر حجمه، بالإضافة إلى امتلاكه مواصفات قوية ومتميزة، كما تزداد عمليات البحث حول الهاتف لمعرفة أهم مواصفات الهاتف ولعل من أبرز مواصفات الهاتف هو المعالج القوي الذي يمتلكه بجانب كاميرا خلفية تقدم أداء وجودة ممتازة في التصوير بجانب أن الهاتف يحتوى على بطارية قوية تدعم الشحن السريع والعديد من المواصفات الأخرى المتميزة.

مواصفات هاتف iPhone 15

الشاشة: يمتلك الهاتف شاشة من نوع Super Retina XDR OLED على هيئة Dynamic Island بمقاس 6.1 إنش مع معدل تحديث 60 هرتز.

الذاكرة والتخزين: يمتلك الهاتف أكثر من إصدار حيث أن الإصدار الأول مزود بسعة تصل إلى 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام بينما سعة الإصدار الثاني هي 256 جيجابايت مع 6 جيجا رام أما سعة الإصدار الثالث هي 512 جيجابايت مع 6 جيجا رام.

المعالج: الهاتف مزود بمعالج قوي من نوع A16 Bionic مع تكنولوجيا 4 نانومتر بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع Apple GPU 5-core graphics.

الكاميرا الأمامية: دقة الكاميرا الأمامية هي 12 ميجابكسل مع وجود فتحة عدسة F/1.9.

الكاميرا الخلفية: يمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة الكاميرا الأولى 48 ميجابكسل بينما دقة الكاميرا الثانية 12 ميجابكسل.

البطارية: جاء الهاتف ببطارية متميزة سعتها تصل إلى 3349 مللي أمبير بجانب أنها تدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 20 واط كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

نظام التشغيل: الهاتف مزود بنظام تشغيل من نوع iOS 17.

مميزات هاتف آيفون 15