اضبط لولو الشطورة والمحترمة.. تردد قناة وناسة للأطفال عبر نايلسات وعربسات Nilesate and Arabsate 2024

قناة وناسة، القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال هي وسيلة ترفيهية وتعليمية مميزة تشغل وتسلي الأطفال وتملأ أوقات فراغهم، ومن أبرز هذه القنوات قناة وناسة التي أصبحت محل اهتمام ومتابعة ملايين الأطفال من كافة أنحاء الوطن العربي، وتثق فيها الأمهات كونها مصدر مرح آمن وموثوق لأبنائهن بعيدا عن الانترنت والألعاب الالكترونية وما لهما من آثار سلبية كبيرة على الأطفال، ونظرا لازدياد البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة استقبال القناة سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة وكيفية ضبط التردد.
تردد قناة وناسة للأطفال
قناة وناسة تقدم محتوى ترفيهي مميز ومختلف جعلها من أكثر القنوات المتخصصة تحقيقا لنسب مشاهدة مرتفعة حيث يتابع جمهور كبير أغانيها الرائعة التي تبعث على الضحك والاستمتاع بسبب ما تتوافر به من عوامل النجاح من كلمات وإيقاع وأداء تمثيلي وخفة ظل نالت اعجاب الأطفال وأثارت اهتمامهم، ومن أبرز أغاني القناة وينك يالولو ومين اللي سرق الجزمة ووناسة وناسة ولولو الشطورة وماما ولولو وغيرهم الكثيرين، وهي الأغاني التي حظت بحب الأطفال وصاروا يرددونها في كل وقت وحين، ولمتابعة كل هذا سنستعرض لكم فيما يلي تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية.
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
ضبط تردد قناة وناسة
- أولا ادخل الى الاعدادات بعد الدخول الى القائمة من الريموت كنترول.
- من الخيارات اضغط على “بحث عن القنوات” او “اضافة قناة”.
- حدد نوع القمر الصناعي ثم ادخل التردد.
- استكمل ادخال باقي اعدادات التردد ثم اضغط على “بحث”.
- ستجد قناة وناسة ضمن قائمة القنوات التي تم تنزيلها.