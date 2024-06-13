“شوف اسمك نزل ولا لسة”رابط استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024 والشروط اللازمة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024، من أكثر الأمور التي باتت محور اهتمام وبحث الملايين من الأسر العراقية بعدما أعلن الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل العراقي عن رفع كشوفات جديدة للمشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في الببحث عن رابط الإستعلام والذي سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية …..

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

تسعى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق على تقديم يد العون المساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأشارت الوزارة أنه تم الإنتهاء من رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 على الموقع الرسمي للوزارة ، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية :

زيارة موقع وزارة العمل العراقية .

او الدخول على منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية .

ثم اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تحميل الكشوفات”

يجب أن تنتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

أما إذا لم تعثر على الإسم فيرجى انتظار باقي الكشوفات.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة 2024

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: