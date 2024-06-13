100 ألف دينار.. عيدية عيد الأضحى للمتقاعدين من العمال المضمونين…

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن إطلاق عيدية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمتقاعدين من العمال المضمونين، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة الهامة من المجتمع.

عيدية عيد الأضحى للمتقاعدين من العمال المضمونين

وفي تصريحات للصحافة الرسمية، أكدت الوزارة أن العيدية التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار تأتي كجزء من التزامها الدائم بدعم ورعاية المتقاعدين، وأشارت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران الجابري، إلى أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الوكيل سالار عبدالستار، وتم إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر تموز 2022.

رواتب العمال المتقاعدين المضمونين

وتابعت الجابري بالقول إن “الدائرة قامت بإكمال جميع الإجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها، وسيتم إطلاقها ابتداء من مساء يوم الثلاثاء الموافق الـ28 من حزيران 2022″، حيث تعتبر هذه الخطوة إضافة إلى سلسلة من المبادرات الاجتماعية التي تهدف الحكومة إلى تعزيز الرفاهية والاستقرار للمواطنين، وتعكس التزامها برعاية الفئات الأكثر احتياج وتقدير لدورهم الطويل والمهم في بناء المجتمع.”

شروط الحصول على عيدية عيد الأضحى للمتقاعدين من العمال المضمونين

في إطار إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق عيدية عيد الأضحى المبارك للمتقاعدين من العمال المضمونين، تحددت بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على هذه العيدية.