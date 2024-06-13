“مــلازمـنا” نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول بالاسم فقط عبر موقع نتائجنا الوزاري في بغداد وذي قار وعموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول يهتم بها كافة الطلاب والطالبات المسجلين في الصف، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن هذه النتيجة، كما أرفقت الرابط المخصص للاستعلام وأوضحت الطريقة التي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج بشكل إلكتروني.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد صدور نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول، حيث أوضحت أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة للاستعلام عن النتائج، وأكدت الوزارة أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانيه ما زالت جارية حتى اللحظة، وكان المتحدث الرسمي باسم التربية قد أكد على أن أعمال التصحيح والتدقيق تسير بشكل جيد وسيتم إعلان النتائج رسمياً عقب عيد الأضحى المبارك.

تبقى أيام قليلة حتى يتم الانتهاء من تصحيح دفاتر إجابات طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول، وتكون كشوفات النتائج جاهزة للاستعلام عنها عبر الاسم أو الرقم الامتحاني الخاص بهم، تقوم وزارة التربية العراقية برفع النتائج على موقعها الإلكتروني أو عبر موقع نتائجنا لتسهيل عملية استخراج النتائج بصيغة PDF لجميع المحافظات.

رابط نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2024

يستمر جميع الطلاب والطالبات في العراق في البحث عن موعد صدور نتائج الثالث المتوسط 2024، ويمكنهم الاطلاع على النتائج بسهولة باتباع الخطوات التالية: