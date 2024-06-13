“مــلازمـنا” نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول بالاسم فقط عبر موقع نتائجنا الوزاري في بغداد وذي قار وعموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول يهتم بها كافة الطلاب والطالبات المسجلين في الصف، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن هذه النتيجة، كما أرفقت الرابط المخصص للاستعلام وأوضحت الطريقة التي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج بشكل إلكتروني.
نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد صدور نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول، حيث أوضحت أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة للاستعلام عن النتائج، وأكدت الوزارة أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانيه ما زالت جارية حتى اللحظة، وكان المتحدث الرسمي باسم التربية قد أكد على أن أعمال التصحيح والتدقيق تسير بشكل جيد وسيتم إعلان النتائج رسمياً عقب عيد الأضحى المبارك.
تبقى أيام قليلة حتى يتم الانتهاء من تصحيح دفاتر إجابات طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول، وتكون كشوفات النتائج جاهزة للاستعلام عنها عبر الاسم أو الرقم الامتحاني الخاص بهم، تقوم وزارة التربية العراقية برفع النتائج على موقعها الإلكتروني أو عبر موقع نتائجنا لتسهيل عملية استخراج النتائج بصيغة PDF لجميع المحافظات.
رابط نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2024
يستمر جميع الطلاب والطالبات في العراق في البحث عن موعد صدور نتائج الثالث المتوسط 2024، ويمكنهم الاطلاع على النتائج بسهولة باتباع الخطوات التالية:
- في بادئ الأمر قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.
- اختر نتائج الصف الثالث متوسط 2024.
- تحديد الفصل الدراسي الثاني.
- بعدها قم بتحديد الدور الأول.
- تحديد المحافظة التابع لها وأنقر على كلمة تنزيل.
- يمكن حينها الاستعلام عن طريق كوكل درايف بالرقم الامتحاني أو تحميل كشوفات النتائج pdf.
- النقر على زر الاستعلام.