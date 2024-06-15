تمتلك أحدث الإمكانيات.. مواصفات Apple Watch Series 9 Aluminium 

هذه الساعة من أفضل الساعات كما أنها تعتبر من أشهر الساعات على مستوى العالم بفضل إمكانياتها الحديثة والمتطورة كما يوجد عليها إقبال كبير من قبل مستخدمي ساعات Apple watch الذين يريدون معرفة المواصفات التي تمتلكها هذه الساعات كما أن هذه الساعة ليست مجرد ساعة عادية بل هي ساعة متطورة أصبحت إلى حد كبير تشبه مواصفات الهاتف ولكن بشكل مصغر في هذا السياق نستعرض جميع المواصفات والتفاصيل المتعلقة بساعة Apple Watch Series 9 Aluminium.

مواصفات Apple Watch Series 9 Aluminium

المواد والتصميم الخارجي: إطار الساعة مصمم من الألومنيوم كما أن طول الشاشة يصل إلى 45 مم ووزنها يصل إلى 38.7 جرام.

خيارات التحكم: تتضمن على عدة خيارات تحكم منها التاج الرقمي مع الاستجابة اللمسية بجانب وجود الزر الجانبي وحركة الضغط مرتين.

الشريحة: الساعة مزودة بشريحة S9 جاءت على شكل دوائر متكاملة مجمعة Sip بالإضافة إلى وجود معالج ثنائي النواة ببنية 64-bit.

المستشعرات: الساعة مزود بمستشعر كهربائي مخصص لنبض القلب كما أنها مزودة بمستشعر بصري لنبض القلب 3G.

الشاشة: تمتلك الساعة شاشة من نوع OLED مع تكنولوجيا LTPO كم أن الشاشة تعمل على تغطية الواجهة بشكل كاميرا كما أنها مزودة بواجهة زجاج Ion-X مع واجهة كريستال ياقوتي وتمتاز بدرجة سكوت تصل إلى 2000 شمعة/ المتر مربع.

البطارية: الساعة مزودة ببطارية تعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة مع الاستخدام العادي وتعمل كدة 36 ساعة مع نمط الطاقة المنخفضة 5 كما أن البطارية من وت ليثيوم أيون مدمجة بالإضافة إلى قابليتها إلى إعادة الشحن.

نظام التشغيل: الساعة تعمل نظام تشغيل watchOS 10.

مميزات Watch Series 9 Aluminium