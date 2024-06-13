هياخد من كام السنة دي.. توقعات تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 وشروط التقديم على مدارس التمريض

يبحث الأهل والطلاب عن تنسيق التمريض بعد المرحلة الإعدادية خصوصًا بعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك للتقديم ومعرفة الشروط المطلوبة للالتحاق، ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي تستعد مدارس التمريض في كافة أنحاء البلاد لإعلان تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للالتحاق بالدراسة للعام الدراسي القادم 2024-2025.

توقعات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024

تراوح تنسيق قبول مدارس التمريض بين 218 و 225 درجة العام الماضي، وذلك نتيجة لاختلاف معايير القبول بين المحافظات، من المتوقع زيادة نسبة التنسيق بمقدار 1% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المنتظر أن يكون تنسيق مدارس التمريض في المحافظات:

في محافظة القاهرة، يُتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق 230 درجة.

في محافظة الجيزة، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق 230 درجة.

في محافظة الإسكندرية، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق 260 درجة للذكور و255 درجة للإناث.

في محافظة كفر الشيخ، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق 260 درجة.

في محافظة الدقهلية، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة.

في محافظة المنيا، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق هو 250 درجة.

شروط التقديم لمدارس التمريض

متطلبات التقديم في مدارس التمريض بعد المرحلة الإعدادية تتضمن ما يلي: