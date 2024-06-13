لبيك اللهم لبيك.. تكبيرات العيد الاضحى المبارك 2024 “صيغتها + موعد نهايتها”

يتساءل العديد من المواطنين في مصر وجميع أنحاء العالم عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى وموعد بدايتها، ويتجهون لذلك إلى استخدام محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، لذا تابع معنا المقال لتتعرف على تكبيرات عيد الأضحى المبارك.

تكبيرات العيد الأضحى المبارك

نعرض لكم تكبيرات عيد الأضحى المبارك حيث يبدأ التكبير المطلق لعيد الأضحى عند رؤية هلال شهر ذي الحجة، أي من ليلة اليوم الأول من الشهر الفضيل، يقوم المسلمون بالتهليل والتكبير في الأسواق والبيوت وأي مكان يتواجدون فيه، امتثالًا لقوله تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [الحج: 28] والمقصود بالأيام المعلومات هنا هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

موعد نهاية التكبير في عيد الأضحى المبارك 1445

ننقل لكم موعد انتهاء التكبير في عيد الأضحى المبارك لعام 1445، بالنسبة لموعد التكبير المقيد يتم في الأسواق والبيوت والمساجد عقب كل صلاة، حيث يكبر المسلمون ويهللون بعد الصلوات، يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، ويستمر حتى عصر ثالث أيام التشريق، وذلك استنادًا إلى قول الله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) [البقرة:203] يوافق عصر ثالث أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، مما يعني أن التكبير المقيد ينتهي في ذلك الوقت.

صيغة تكبيرات العيد