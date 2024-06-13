“وزارة الموارد البشرية” توضح كيفية وشروط احتساب التوطين عند الجمع بين وظيفتين 1445 للقطاع الخاص

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا توضيحيًا مهمًا بخصوص طريقة احتساب التوطين عندما يجمع الموظف السعودي بين وظيفتين في القطاع الخاص، جاء هذا البيان ردًا على استفسار من أحد المتابعين على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث وجه السؤال للحصول على التوضيح المطلوب.

طريقة احتساب التوطين حال الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص

أضافت الوزارة عبر ردها على أحد المستفيدين، بأنه إذا كان الموظف سعودي الجنسية ويعمل في وظيفتين في القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، فإن نسبة التوطين سيتم احتسابها في المنشأة الأولى التي يعمل بها الموظف، وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التوطين يندرج ضمن أهداف الحكومة السعودية في هذه المرحلة، وأكدت على أهمية تعزيز التوطين في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة، ويجب على جميع المؤسسات في القطاع الخاص الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة في الآونة الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في هذه المرحلة لتقديم العديد من الحوافز والمزايا للمنشآت التي تلتزم بعملية توطين الوظائف.

شروط الجمع بين وظيفتين بالقطاع الخاص في وزارة الموارد البشرية

يوجد بعض المتطلبات التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية للمواطنين، لتمكينهم من العمل في وظيفتين ضمن القطاع الخاص بعد استيفائها، وهذه المتطلبات كالتالي:

يجب أن يكون المواطن حاملاً للجنسية السعودية، حيث أنه لا يسمح لأي شخص يحمل جنسية أخرى بالعمل بجنسيتين مختلفتين وفقًا للقانون رقم 29.