بدء تطبيق قرار حظر منع العمل تحت أشعة الشمس 1445 “وزارة الموارد البشرية توضح”

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن موعد سريان قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، مؤكدةً على ضرورة التزام أصحاب العمل والعاملين بالأوقات المحددة للحظر، يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

منع العمل تحت أشعة الشمس 2024

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببدء تنفيذ قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2024 اعتبارًا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل،وسيتم حظر العمل من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 مساءً، وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يسعى لضمان سلامة وصحة العاملين، وزيادة الكفاءة وتحسين الأداء، والحد من الحوادث والإصابات في العمل وتعزيز الإنتاجية.

متى ينتهي قرار حظر العمل تحت الشمس

وفقًا لما تم تحديده من قبل الهيئات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، هذا القرار سينتهي في 15 سبتمبر القادم لعام 2024، يأتي هذا القرار حفاظاً على السلامة العامة للعاملين في هذه الفترة نظراً لصعوبة العمل تحت أشعة الشمس خلال الفترة المقبلة.

توجيهات لأصحاب العمل

ناشدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب الأعمال بتنسيق ساعات العمل بما يتماشى مع القرار الجديد، حيث سيساهم هذا التنظيم في الآتي:

توفير بيئة عمل آمنة ويعزز من وسائل الوقاية والكفاءة لتقليل الإصابات والأمراض المهنية.

كما يساعد في حماية العاملين من الحوادث.

الالتزام بهذه التوجيهات يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاجية في مواقع العمل.

قامت الوزارة بإصدار دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية على موقعها الإلكتروني، يهدف إلى الوقاية من آثار التعرض للشمس والإجهاد الحراري.

يتضمن الدليل إجراءات وقائية وتوجيهات لحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بالعمل خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

رقم وزارة الموارد البشرية

قامت الجهات المختصة بتوفير رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الأفراد داخل المملكة العربية السعودية من التواصل: