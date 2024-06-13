الأجازة كم يوم؟ مواعيد دوام البنوك في عيد الأضحى 1445في السعودية “وزارة الموارد البشرية”

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن مواعيد عمل البنوك خلال عيد الأضحى المبارك وكذلك مواعيد العمل للجهات الحكومية بجانب موعد العودة من إجازة العيد لاستئناف العمل، وفي هذا السياق هناك بعض البنوك التي لن تأخذ إجازة، لذا نوضح لكم ساعات عمل البنوك في عيد الأضحى 1445 في السعودية وعدد أيام الإجازة وأي البنوك غير مسموح لها بإجازة وستواصل العمل خلال فترة العيد.

دوام البنوك في عيد الأضحى 1445 بالسعودية

أعلن البنك المركزي السعودي عن مواعيد عمل البنوك خلال عيد الأضحى لعام 1445، حيث يهتم المواطنون بمعرفة تفاصيل مواعيد العمل لتسوية معاملاتهم المالية قبل بدء الإجازة، وهذه المواعيد تتم في الآتي:

أوضح البنك المركزي أن الإجازة ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 7 ذي الحجة 1445، الموافق 13 يونيو 2024 ميلاديًا.

أوضح البنك المركزي السعودي أن هناك بعض البنوك في المدينة المنورة ومكة المكرمة يتم استثناؤها من الإجازة بهدف تقديم جميع الخدمات المالية لحجاج بيت الله الحرام خلال أداء مناسك الحج، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة السعودية لتوفير كل الخدمات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام.

أما بالنسبة للموظفين في هذه البنوك فسيحصلون على أيام بديلة بدلاً من إجازة عيد الأضحى، وسيتم مضاعفة راتبهم أثناء العمل في العيد وفقًا لقانون العمل.

كم يوم إجازة عيد الأضحى للبنوك في العيد 1445؟

بمتابعة حديثنا عن دوام البنوك في عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية، يجب أن نشير إلى ما يلي: