“هتضحي السنادي؟” أسعار الأضاحي في مصر 2024 + أسعار صكوك الأضحية من وزارة الأوقاف وطرق الشراء

مع اقتراب عيد الأضحى يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي في مصر 2024 خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، نقدم لكم تفاصيل شاملة حول أسعار الأضاحي مع مراعاة كافة الأنواع والعوامل المؤثرة في تحديد أسعارها، علاوة على ذلك نبين أرقام التواصل للتمكن من شرائها.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

أسعار الأضاحي في مصر 2024 تختلف بناءً على عمر الأضحية كما هو موضح في الآتي:

يتراوح سعر الكيلو القائم للعجول الكبيرة بين 175 و185 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو القائم للعجول الصغيرة بين 140 و150 جنيهًا.

بالنسبة للعجول الجاموس، فسعر الكيلو القائم للعجول الكبيرة يبلغ 165 جنيهًا، أما الصغيرة فسعر الكيلو القائم لها 160 جنيهًا.

تتراوح أسعار الخرفان البلدي بين 160 و220 جنيهًا للكيلو الواحد من الوزن القائم.

بينما تتراوح أسعار الأضاحي البرقي لعام 2024 بين 190 و225 جنيهًا للكيلو من الوزن القائم.

تتراوح الأسعار الإجمالية للخروف كاملاً بين 6 آلاف و10 آلاف جنيه، وذلك حسب الحجم والنوع.

أما بالنسبة للحوم تباع بسعر 250 جنيهًا للكيلو، واللحم البقري من الأبقار الكبيرة في العمر الإناث يتوفر بسعر 120 جنيهًا للكيلو القائم.

سعر صكوك الأضاحي 2024

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن أسعار صكوك الأضاحي لعام 2024 على النحو التالي:

يبلغ سعر صك الأضحية للعام 2024 للأضاحي البلدية 8500 جنيه.

سعر صك الأضحية المستوردة لعام 2024 يبلغ حوالي 6000 جنيه.

طرق شراء صكوك الأضاحي 2024

أعلنت وزارة الأوقاف عن كيفية شراء صكوك الأضاحي لعام 2024، وذلك عن طريق أرقام الحسابات في البنوك التالية: