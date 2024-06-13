كاميرا ولا في الخيال.. تعرف على مواصفات هاتف آيفون 14 برو ومميزاته 

تم الإعلان من قبل شركة آبل عن إصدار هاتف هو الأفضل على الإطلاق والذي تم إحداث فيه مجموعة من المتغيرات، ولعل أبرزها هو تغير في حجم الهاتف حيث جاء هذا الهاتف بحجم معقول بجانب مجموعة من المواصفات الفريدة من نوعها، هذا بالإضافة إلى تصميمه العصري والأنيق، ومن أفضل المواصفات التي يمتلكها الهاتف هو امتلاك تصميم شاشة متميز، كما يتم استخدام شاشة تدعم Always On Display بجانب استخدام معالج أحدث معالج من آبل وهو معالج A16 Bionic.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو

الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.1 إنش من نوع LTPO SUPER RETINA XDR OLED مع معدل تحديث 120 هرتز.

الذاكرة والتخزين: الهاتف متوفر أكثر من إصدار حيث أن سعة الإصدار الأول هي 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام بينما سعة الإصدار الثاني هي 256 جيجابايت مع 6 جيجا رام في حين أن سعة الإصدار الثالث هي 512 جيجابايت مع 6 جيجا رام بالإضافة إلى أن الإصدار الرابع يمتلك سعة تصل إلى 1 تيرابايت مع 6 جيجا رام.

المعالج: الهاتف مزود بمعالج قوي من نوع A16 Bionic مع تكنولوجيا 4 نانومتر بالإضافة إلى وجود معالج رسومي من نوع Apple GPU 5-core graphics.

الكاميرا الأمامية: دقتها 12 ميجابكسل مع وجود فتحة عدسة F/1.9.

الكاميرا الخلفية: الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية حيث أن دقة الكاميرا الأولي 48 ميجابكسل بينما دقة الكاميرا الثانية هي 12 ميجابكسل في حين أن دقة الكاميرا الثالثة هي 12 ميجابكسل.

البطارية: يعمل الهاتف ببطارية قوية سعتها 3200 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط بجانب دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

نظام التشغيل: الهاتف مزود بنظام تشغيل من نوع iOS 16.

ما هي مميزات هاتف آيفون 14 برو؟

بعد التعرف على مواصفات الهاتف سيتم تسليط الضوء نحو أهم مميزات الهاتف كالآتي: