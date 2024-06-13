الكشوفااات ظهرت هســــه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر MAZALATY

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، في إطار حرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم للأسر الفقيرة والتي تعاني من قلة الدخل وعدم القدرة على شراء ما تحتاج اليه من متطلبات أساسية، تقدم برامج وجبات الرعاية الاجتماعية لهذه الأسر لإعاناتهم على تحمل الأعباء المادية ومواجهة الظروف الاقتصادية السيئة، ونظرا لرغبة مئات الآلاف في الحصول على هذه المنحة حددت وزارة الشؤون الاجتماعية معايير وشروط الاستحقاق، على أن تقوم الجهات المعنية ببحث جميع الملفات المقدمة لاختيار الأكثر استحقاقا من الفئات الأشد احتياجا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة معرفة اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة.