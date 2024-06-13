الكشوفااات ظهرت هســــه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر MAZALATY

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، في إطار حرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم للأسر الفقيرة والتي تعاني من قلة الدخل وعدم القدرة على شراء ما تحتاج اليه من متطلبات أساسية، تقدم برامج وجبات الرعاية الاجتماعية لهذه الأسر لإعاناتهم على تحمل الأعباء المادية ومواجهة الظروف الاقتصادية السيئة، ونظرا لرغبة مئات الآلاف في الحصول على هذه المنحة حددت وزارة الشؤون الاجتماعية معايير وشروط الاستحقاق، على أن تقوم الجهات المعنية ببحث جميع الملفات المقدمة لاختيار الأكثر استحقاقا من الفئات الأشد احتياجا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة معرفة اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة.
كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يمكن لمقدمي طلبات الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية معرفة قوائم الأسماء المقبولة والتي اختارتها وزارة الشؤون بناء على المعايير التي وضعتها لاستحقاق المنحة، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على اسماء المشمولين الكترونيا للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم كونهم غير مجبرين على التوجه لأي مكان من أجل الاستفسار عن اختيارهم من عدمه، وفيما يلي نستعرض لكم رابط وخطوات معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية :
- الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- الانتقال الى الخدمات الالكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين.
- اختر المحافظة التابع لها المستعلم، وحدد رقم الوجبة.
- اضغط على بحث لتظهر أمامك كشوف اسماء المستفيدين.
شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية
هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي :
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل اراضي الدولة.
- أن يكون من الفئات المستحقة للدعم.
- ألا يقل عدد افراد اسرته عن أربعة أفراد.
- ألا يكون لديه مصدر دخل أو أملاك ذات قيمة.