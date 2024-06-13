شوف مجموعك هيدخلك ثانوي ولا لا.. تنسيق الثانوية العامة 2025 جميع المحافظات

ازدادت مؤشرات البحث كثيرا من الطلبة وأولياء أمور الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2025 جميع المحافظات من خلال موقع البحث العالمي جوجل، والذي من المتوقع نزول خلال الأيام القليلة القادمة وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بأن التنسيق هذا العام سوف يكون مرتفع عن العام الماضي، وذلك لأن نسبة النجاح مرتفعة جدا مقارنة بالعام الماضي، وسوف نقوم بعرض كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.

تنسيق الثانوية العامة 2025 في جميع المحافظات

وعلى صدد حديثنا عن تنسيق الثانوية العامة 2025 جميع المحافظات، فقد تساءل الكثير من أولياء الأمور عن توقعات التنسيق، وسوف نبين لكم في السطور التالية مؤشرات التنسيق وهي كالتالي:

القاهرة: درجة القبول بها 245 درجة.

الجيزة :درجة القبول بها 225 درجة.

الإسكندرية :درجة القبول بها 225 درجة.

الشرقية :درجة القبول بها 240 درجة.

القليوبية :درجة القبول بها 225 درجة.

المنيا :درجة القبول بها 218 درجة.

الغربية : درجة القبول بها 237 درجة.

سوهاج: درجة القبول بها 251 درجة لدارسي اللغة الإنجليزية، أما بالنسبة لدارسي اللغة الفرنسية 235 درجة.

المنوفية:233 درجة القبول بها 233 درجة.

قنا :250 درجة.

كفر الشيخ :243 درجة.

الفيوم :233 درجة.

بني سويف 235 درجة.

أسوان :215 درجة.

الإسماعيلية:230 درجة.

بور سعيد:244.5 درجة.

السويس :230 درجة.

الأقصر :229 درجة.

أما بالنسبة للمحافظات التي لم يتم الاعتماد فيها حتى الآن هي: الدقهلية، البحيرة، اسيوط شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء.

المستندات المطلوبة للتقديم على الثانوية العامة

وحتى يتم التقديم للثانوية العامة يجب تحضير بعض المستندات وهي كالتالي :