“اهزمهم كلهم يا أسطورة” طريقة شحن كوينز اي فوتبول 2024 بكل سهولة لتكوين أقوي تشكيل

تعتبر لعبة إي فوتبول من الألعاب التي يقبل عليها الشباب من محبي التسلية ومن ثم فإنه أصبح بإمكان المستخدم شحن كوينزات بالعديد من الطرق المتاحة وبالتالي الحصول على امتيازات متعددة تجعل اللعبة أكثر سهولة وذلك من خلال زيادة المتعة والإثارة، كما حرصت إدارة اللعبة على إضافة بعض الشخصيات الرياضية من المشاهير.

طريقة شحن كوينز اي فوتبول 2024

تتمتع اللعبة بعالم مليء من الإثارة والتشويق كما تتعدد الطرق التي يتم من خلالها شحن كوينز داخل لعبة اي فوتبول ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى اللعبة ثم الانتقال إلى المتجر الموجود بها.

من الضروري التأكد من اللعبة محدثة لآخر اصدار.

من الصفحة الرئيسية يتم التحديد على شحن الكوينز.

كما ينبغي تحديد وسيلة الدفع التي تناسب المستخدم.

بعد ذلك ينبغي اختيار شحن النقود ثم قراءة الشروط والأحكام والنقر على خيار موافقة وذلك لتأكيد الشحن.

في النهاية تأكد من إضافة الكوينز إلى حسابك بعد لحظات فقط من انتهاء خطوات الشحن.

الحصول على 1000 كوينز اي فوتبول مجانا

يمكن شحن كوينز في اللعبة تصل إلى 1000 عملة مجانيًا بدون شراء الكوينز ويتم ذلك من خلال اتباع الآتي:

أولًا تمنح اللعبة المستخدمين حوالي 50 كوينز في الأسبوع ومن خلال تسجيل الدخول اليومي.

أيضًا عند الفوز بمباراة أونلاين يحصل اللاعب على مكافأة 100 كوينز.

كما يمكن الحصول على حوالي 1000 كوينز شهريًا من خلال إتمام المهام الأسبوعية.

شحن كوينز اي فوتبول مجانا

يمكن الحصول على مكافأة أسبوعية تصل إلى 50 كوينز من خلال لعب المباريات مع مستخدمين آخرين من خلال الآتي: