نزل epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط الدور الأول pdf جميع كشوفات العراق

تمثل مرحلة الثالث متوسط أهم وأبرز المراحل الدراسية في دولة العراق، لكونها الفاصل بين الثانوية والجامعة، حتى ان وزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى قرب انتهاء أوراق امتحانات الصف الثالث في مختلف محافظات العراق، ليتم العمل على اعتماد النتائج ورفع الكشوفات في هيئة ملفات بي دي أف، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على النتائج عقب ظهورها مباشرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول

يمكن الإستعلام عن كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراق، عبر الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي، ليتم تسجيل دخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج، ومن ثم تدوين جميع الخطوات المعنية بإستخراج كشوفات نتائج الثالث، وبعدها يتم العمل على معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية الأكثر وتحديد مصير الطالب الجامعية فيما بعد وبعد انتهاء الدور الثاني.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج الثالث متوسط

كما يسهل تقديم طلب اعتراض على المواد المتضرر منها الطالب في مرحلة الثالث متوسط والعمل على مراجعتها مرة أخرى، وفقًا للخطوات التالية:-