هاتف الغلابه رجع ياناس.. تعرف على مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 10

هاتف Xiaomi Redmi Note 10 يمثل واحدا من الإصدارات المميزة في سلسلة Redmi Note الشهيرة التي تقدمها شركة شاومي حيث يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة بسعر معقول مما يجعله خيارا جذابا لفئة واسعة من المستخدمين كما يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED ذات دقة عالية ومعالج Qualcomm Snapdragon 678 القوي وكاميرات متعددة الوظائف وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بالإضافة إلى التصميم الأنيق والمزايا الإضافية مثل مقاومة الماء والغبار هذه التوليفة من المواصفات تجعل من Redmi Note 10 هاتفا متوازنا يلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي يقدم قيمة ممتازة مقابل السعر.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10

هاتف Xiaomi Redmi Note 10 هو واحد من أجهزة الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة شاومي ويتميز توازن جيد بين السعر والمواصفات إليك مواصفات الهاتف وسعره التقريبي:

نوع الشاشه : AMOLED كما يصل الحجم الى 6.43 بوصة وتصل الدقة إلى 1080 × 2400 بكسل أما السطوع تصل إلى 1100 شمعة في أقصى حالاتها.

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 678

تردد المعالج: ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver)

معالج الرسوميات: Adreno 612

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت

التخزين الداخلي: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت

دعم بطاقة الذاكرة: microSDXC (فتحة مخصصة)

كاميرا رئيسية: 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 26mm (wide)

كاميرا فائقة العرض: 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 118˚

كاميرا ماكرو: 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4

مستشعر عمق: 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4

الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5، (wide)

تصل سعة البطارية الى5000 مللي أمبير

الشحن: شحن سريع بقدرة 33 واط

نظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 10

يختلف سعر Xiaomi Redmi Note 10 بناء على المنطقة والنسخة (RAM والتخزين) ولكن الأسعار التقريبية تكون كالآتي: