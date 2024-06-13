شوف اسمك قبل العيد في الوجبة الأخيرة.. رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية في المحافظات العراقية 2024

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شوف اسمك قبل العيد في الوجبة الأخيرة.. رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية في المحافظات العراقية 2024
شوف اسمك قبل العيد في الوجبة الأخيرة.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في المحافظات العراقية 2024

دعم الرعاية الإجتماعية في العراق من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية إلى المواطنين المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض وذلك يأتي في إطار سعي الحكومة في العراق إلى تقديم يد العون للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، تزايد البحث عن معرفة كيفية الإستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الإجتماعية، كما أتاحت وزارة العمل خدمة الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية لشهر يونيو الجاري بشكل إلكتروني عبر الإنترنت على منصة مظلتي.

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

يستطيع المواطنين في كافة محافظات العراق استخراج أسماء المقبولين بالرعاية الإجتماعية عبر منصة مظلتي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بالدخول على موقع منصة مظلتي الإلكترونية.
  • ثم اختر الرعاية الإجتماعية.
  • بعد ذلك حدد المحافظة التابع لها المستعلم.
  • قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • ثم حمل كشوفات أسماء المقبولين في الرعاية الإجتماعية.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

هناك بعض الشروط والضوابط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق الواجب توافرها في المتقدمين وتتمثل فيما يلى:

  • أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
  • كذلك يشترط أن لا يكون لدى المتقدم أي أصول عالية أو عقارات مسجلة باسمه.
  • أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 و 60 سنة.
  • أن لا يكون المتقدم قد حصل على أى دعم آخر.
  • أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 لا أقل من ذلك.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية في العراق

في السياق نفسه أوضحت الوزارة المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية وجاءت على النحو التالي:

  • تقديم السجل المدني للمتقدم.
  • كذلك تقديم البطاقة الشخصية للمتقدم.
  • تقديم البطاقة الانتخابية في العراق من أجل الحصول على الدعم.
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ahmed masoud

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