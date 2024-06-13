حقيقة صرف معاشات شهر يوليو 2024 قبل عيد الأضحى …. والتضامن الإجتماعي تجيب

حقيقة صرف معاشات شهر يوليو 2024 قبل عيد الأضحى ، خبر تصدر قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة وتحديداً قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي يحتاج إلى شراء الكثير من المستلزمات ، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

حقيقة صرف معاشات شهر يوليو 2024 قبل عيد الأضحى

يقدم موقع البديل أهم التفاصيل الخاصة بـ حقيقة صرف معاشات شهر يوليو 2024، والتي تعد من أكثر الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وأعلنت وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 لحوالي ما يقرب من 13 مليون مواطن مصري في الموافق 1 يوليو 2024 أي في الموعد المقرر له دون تبكير أو تأخير، وأكدت الوزارة أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها في المواقع الإلكترونية بشأن تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2024، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلال عدة أماكن وهي:

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

البنوك المصرية .

ماكينات الصراف الآلي “atm.

فروع المحافظ الالكترونية.

بنك ناصر الإجتماعي.

مكاتب البريد المصري.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يوليو 2024

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن زيادة المعاشات والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية :