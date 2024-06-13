“Video laroza“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجمه عبر موقع فيديو لاروز وقناة الفجر الجزائرية 

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم
مسلسل المؤسس عثمان مسلسل تاريخي يجسد مرحلة هامة في تاريخ العالم الاسلامي ويحكي قصة الصراعات التي كانت تدور بين العثمانيين والتتار والصليبيين والروم وغيرهم وكيف استطع عثمان بحنكته وشجاعته أن يحول دولته من المهانة والضعف الى القوة والتماسك، وقد حاز بطل المسلسل بوراك اوزجيفيت عن ثمانية جوائز عن دور المؤسس عثمان والذي أداه ببراعة وحرفية تامة، وقد شهدت الحلقة رقم 146 والتي عرضت يوم الأربعاء الماضي على التلفزيون التركي العديد من الأحداث المثيرة وهي الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس والتي تم عرض اعلانات مشوقة منها على مدار الاسبوع الماضي جعلت الجمهور في انتظار متابعتها بفارغ الصبر.
مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم
وقد عرضت بالأمس على قناة atv التركية حلقة جديدة من المسلسل وتمت ترجمتها بعد ذلك بساعات ونزلت على المواقع المتخصصة، ويمكنكم الان مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن ويوتيوب وغيرها، كما يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل كل خميس على شاشة قناة الفجر الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.