خليك في السليم.. قانون التصالح في مخالفات البناء هيخلصك من الغرامات والهدم! تعرف على الخطوات والإجراءات

بدأ العمل منذ أيام قليلة من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبالتالي ارتفع معه معدل البحث عن الخطوات المتبعة في التقديم على التصالح، وجدير بالذكر أنه يتم دفع مقابل مادي نظير هذه المخالفة وقد حرصت الدولة على تقسيم المبلغ المستحق على أقساط تسهيلًا منها على المواطن الذي وقعت عليه المخالفة، إلا أنه في حال تأخر المواطن عن سداد القسط المستحق فإنه يتحمل مقابل التأخير.

خطوات قبول طلب التصالح في مخالفات البناء

نص قانون التصالح في المادة 12 من اللائحة التنفيذية أنه عند قبول طلب التصالح فإن الجهة الإدارية المختصة تتخذ الإجراءات التالية:

في ظل العمل على تقنين الأوضاع فإنه يجوز سداد باقي مقابل التصالح خلال فترة لا تتخطى 5 سنوات بناءً على طلب يتم تقديمه إلى الجهة المختصة، على أن يتم تقديم الطلب في فترة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب.

أيضًا أكدت المادة على ضرورة سداد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية يتم تقسيمها بالتساوي.

وبناءً على ذلك يستحق القسط الأول في نهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وقد تم تقنين الأوضاع من خلال وضع عائد بعد زيادة فترة القسط عن 3 سنوات كالتالي:

يتم احتساب نسبة 5% من باقي قيمة التصالح خلال مدة التقسيط على 4 سنوات.

بينما تكون النسبة 7% في حال كانت مدة القسط 5 سنوات.

طريقة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2024

تتمثل الخطوة المتبعة في تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء في النقاط التالية: