أندرويد 15 نازل بقوة.. لكن هل هاتفك من ضمن قائمة الأجهزة المؤهلة لأندرويد 15؟

بالتزامن مع اقتراب انطلاق تحديث أندرويد 15 خلال هذا العام والتي من المقرر أن تتضمن مجموعة من التحسينات والميزات، وفي مستهل الحديث أعلنت الشركات المطورة أن الترقية ستكون متاحة فقد لبعض أجهزة المحمول، وبالأخص بعد أن أصدرت شركة جوجل بعض تحديثات البيتا لأندرويد 15 والتي كشفت من خلاله مميزات مثيرة حول النظام الجديد للتشغيل.

قائمة الأجهزة المؤهلة لأندرويد 15

العديد من العلامات التجارية من الهواتف الذكية لم تعلن عن الأجهزة التي تم تأهيلها للترقية إلى إصدار أندرويد 15، لذلك وفقًا لتحليل سياسة التحديثات للأجهزة من العلامات التجارية أعددنا القائمة التالية على الرغم من أنها ليست رسمية إلا أنها في النهاية لن تختلف بشكل كبير عن القائمة النهائية لشركات الهاتف المحمول، وجدير بالذكر أن القائمة المؤهلة جاءت بناءً على العلامات التجارية الرئيسية للهواتف الذكية:

هوتف Google Pixel

تقع الأجهزة التالية ضمن الهواتف المؤهلة لإصدار أندرويد 15:

هاتف Google Pixel 8 Pro.

هاتف Google Pixel

Google Pixel 7 Pro.

أيضًا Google Pixel

هاتف Google Pixel 7a.

Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6.

هواتف Samsung

يضًا تم تحديد بعض الإصدارات من هواتف سامسونج على النحو التالي:

هاتف Galaxy S24 Ultra.

أيضًا Galaxy S23 Ultra.

هاتف Galaxy S23 FE.

أيضًا Galaxy S22 Ultra.

هاتف Galaxy Tab S9 FE+.

Galaxy Tab S8 Ultra.

هواتف OnePlus

من المرجح أن تحصل الأجهزة التالية على إصدار أندرويد 15:

هاتف OnePlus.

أيضًا OnePlus 11R.

OnePlus 10 Pro.

هاتف OnePlus 10T.

هواتف Motorola

أعددنا في النقاط التالية بعض أسماء الهواتف المرشحة للحصول على تحديث أندرويد 15:

هاتف Motorola Edge 50 Ultra.

Motorola Edge 50 Pro.

هاتف Motorola Edge 50 Fusion.

Motorola Edge 40 Pro.

هاتف Motorola Edge 40 Neo.

هواتف Redmi

تشمل تحديثات أندرويد 15 الاجهزة التالية:

هاتف Redmi Note

Redmi Note 13 5G.

هاتف Redmi Note 13 Pro.

Redmi Note 13 Pro 5G.

هواتف Nokia

دخلت هواتف نوكيا ضمن تحديثات أندرويد 15 بالأجهزة التالية: