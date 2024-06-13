إمكانيات لا مثيل لها.. تعرف على مواصفات Realme C51s ومميزاته 2024

تم الإعلان من شركة ريلمي عن إصدار أحدث هواتفها التابع للفئة الاقتصادية، وهو هاتف Realme C51s، ويعتبر من أفضل الهواتف الموجودة في فئته الاقتصادية ويتمتع بتصميم عصري وفريد كما أنه يمتلك العديد من المزايا التي تجعله منافس قوي ولعل أبرزها أنه يمتلك شاشة من نوع IPS LCD مع معدل تحديث 90 هرتز، كما أن الهاتف يمتلك بطارية مميزة تعمل لفترات طويلة بجانب وجود كاميرا خلفية ذات أداء عالي وفي السياق نتناول معكم تفاصيل حول مواصفات هاتف Realme C51s.

مواصفات Realme C51s

بعد الشهرة الواسعة التي حاز عليها الهاتف بعد الإعلان عنه وعرضه في الأسواق نستعرض معكم أهم التفاصيل المتعلقة بالهاتف كالآتي:

الشاشة: يمتلك الهاتف شاشة من نوع IPS LCD مقاس 6.74 إنش ومعدل تحديث 90 هرتز، هذا بالإضافة إلى أن الشاشة تدعم خاصية Mini Capsule وهي خاصية مميزة تتفاعل مع نوتش الشاشة.

الذاكرة والتخزين: يشتمل الهاتف على ذاكرة صلبة سعتها 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت.

المعالج: الهاتف مزود بمعالج قوي من النوع Tiger T612 مع تكنولوجيا 12 نانومتر.

المعالج الرسومي: Mail-G57.

الكاميرا الأمامية: دقتها 5 ميجابكسل مع وجود فتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية هي كاميرا ثنائية حيث أن دقة الكاميرا الأولى تصل إلى 50 ميجابكسل بينما دقة الكاميرا الثانية هي 3 ميجابكسل.

البطارية: يمتلك الهاتف بطارية قوية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير والتي تدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 33 واط.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام تشغيل من نوع Android 13 مع واجهة ريلمي Realme UI T.

ألوان الهاتف: الهاتف متوفر بألوان الأسود والأخضر.

ما هي مميزات هاتف Realme C51s؟

بعد التعرف على مواصفات الهاتف نقدم لكم أهم ما يميزه كالآتي: