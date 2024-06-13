شاهد مناسك الحج كأنك هناك.. حمل الآن قناة الحج السعودية مباشر على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة HD

أعلنت قناة الحج السعودية مباشر عن بث حصري لفعاليات حج هذا العام، حيث ستقوم القناة بتغطية شاملة لمراسم الحج بتقنيات حديثة وبجودة عالية لتوفير متابعة مميزة للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، تتضمن بث الحج مباشرة بتغطية كاملة للصلوات والطواف ورمي الجمرات، مع إبراز أجواء الخشوع والتأمل التي تميز هذه الفعاليات الدينية المقدسة، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تقديم خدمة إعلامية متميزة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، بهدف نشر رسالة الحج وتوثيق تفاصيل هذه الفريضة الروحية الفريدة.

تردد قناة الحج السعودية مباشر

تقدم قناة الحج السعودية مباشر بثًا مميزًا لمتابعيها، مما يعزز مكانتها كوسيلة إعلامية رائدة في تغطية الفعاليات الدينية والحج بشكل خاص، كما تنقل القناة العديد من الفاعليات التي تجعل المتابعين يعشون بروحهم مناسك هذه الفريضة العظيمة، يمكنك متابعة بث قناة الحج على شاشات التلفاز من خلال التردد التالي:

التردد الخاص بقناة الحج: 12015.

معامل تصحيح الخطأ للقناة فهو: ¾.

أما معدل الترميز فهو: 27500.

ومعامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

جودة القناة فهي: HD.

ما هو تردد قناة مكة المكرمة؟

تتميز قناة الحج بجودة بث عالية بتقنية الوضوح القياسي SD، وتعتبر من القنوات المجانية دون تشفير، يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

معامل التصحيح: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تابع قناة الحج في هذه الأيام على الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات من خلال التردد الذي تم ذكرة واستمتع مع أفضل تجربة روحية تقدمها القناة على شاشاتها.