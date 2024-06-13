تنسيق التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية للبنين والبنات والشروط اللازمة والأوراق المطلوبة

تنسيق التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في كافة المحافظات بدأ أولياء الأمور في البحث عن المدارس المناسبة مع مجموع أبنائهم ، ومن المتوقع أن يكون تنسيق التمريض العسكري هذا العام مقارب عن العام الماضي ، وذلك لتشابه نسب نجاح الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالعام الماضي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق التمريض العسكري والشروط الأوراق المطلوبة….

تنسيق التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية للبنين والبنات

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بالتعرف على تنيبق التمريض العسكري 2024، والتي تعد من أهم المدارس التي يسعى عدد كبير من الطلاب الإلتحاق بها لما فيها من مميزات خلال فترة الدراسة وبعد التخرج،وإليكم تنسيق التمريض العسكري 2024 في المحافظات المصرية …..

تنسيق محافظة أسيوط 224 درجة.

تنسيق محافظة سوهاج 223 درجة.

تنسيق محافظة الأسكندرية 218 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ 222 درجة.

تنسيق محافظة الأقصر 199 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية 225 درجة.

تنسيق محافظة الوادي الجديد 220 درجة

تنسيق محافظة الشرقية 228 درجة.

تنسيق محافظة المنيا 213 درجة.

الاوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العسكري 2024

شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب حديثة مميكنة.

شهادة نجاح الإعدادية .

عدد 6 صور شخصية مقاس 4*6.

ملف التقديم ملحق به الطوابع المطلوبة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

ما هي شروط التقديم في مدارس التمريض العسكري 2024