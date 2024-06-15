طريقة شحن كوينز لعبة بيس موبايل 2024 Efootball pes عن طريق الايدي

شحن كوينز لعبة بيس موبايل هو الأكثر بحثًا، وذلك لأن هذه اللعبة تعتبر من أشهر الألعاب التي تضم منافسة قوية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن اللعبة توفر فرص للاعبين من أجل تجميع الكوينز دون الحاجة لدفع أموال حقيقة، وبعد التحديثات الأخيرة ظهرت العديد من المزايا الجديدة التي أضافت للعبة الكثير، كما أن تلك اللعبة يمكن من خلالها خوض الكثير من المباريات في مختلف البطولات وباستخدام فريقك المفضل.

طريقة شحن كوينز لعبة بيس موبايل 2024 مجاناً

في سياق حديثنا عن شحن كوينز لعبة بيس موبايل فليس هناك أي داعي للقلق لأن اللعبة وفرت لك كوينز مجاني تستطيع أن تحصل بشكل شهري على 10,000 كوينز وهي العملة الافتراضية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى اللعبة كل يوم للحصول على 50 كوينز بالمجانٍ كل يوم أي يعادل هذا كل شهر 1500 كوينز.

المشاركة في الأحداث التي تتم كل أسبوع على الإنترنت من أجل الاستفادة بـ 100 كوينز.

المشاركة في وضع Co-op الأسبوعي للحصول على 100 كوينز إضافية من خلال جمع 3000 كوينز إضافية..

طريقة شراء كوينز في لعبة بيس 2024

في حالة كنت ترغب في الحصول على كوينز إضافية يمكن السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص باللعبة على الهاتف.

حدد الباقة التي تناسبك من خلال الخيارات المتاحة أمامك.

الضغط على خيار “الباقة المحددة”، سيتم تحويلك مباشرة إلى صفحة الدفع الآمنة.

إدراج المعلومات التي تخص بطاقة الائتمان.

مراجعة التفاصيل المدخلة ومن ثم النقر على زر “شراء” أو “تأكيد”.

بالخطوات السابقة تكون قد قمت بشراء كوينز من الموقع بشكل آمن، لذلك إذا كنت ترغب في الشراء في كل مرة عليك الالتزام بكافة الخطوات السابقة.