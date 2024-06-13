التقديم على منحة 300 دينار 2024 بشروط للحصول على المنحة

الحكومة التونسية تقدم وسائل الدعم الى المواطنين لكي تساعدهم على الاعباء المعيشية ومن أهم هذه المساعدات منحة 300 دينار التي يسعى العديد من الأشخاص التونسيين في الاشتراك بها والتسجيل للحصول على الدعم المقدم منها عدد كبير من الفئات التي تحتاج الى المساعدة، حيث انها تشمل الاطفال اقل من سته سنوات وتسمع الفئات اخرى اقل دخلا في تونس وبذلك يكون لها دور كبير في مساعدة هذه الفئات لمواجهة الظروف الاقتصادية للبلاد وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية على كيفية التسجيل في المنحة وما هي شروط القبول بالتفاصيل.

شروط منحة 300 دينار

لكي تحصل على منحة 300 دينار في تونس يجب ان تتوفر بك عده شروط وضوابط تضعها الحكومة حتى يصل الدعم من المستحقين ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

ان يكون الشخص مواطن تونسي حاصل على الجنسيه وان يقيم بتونس بشكل دائم يجب ألا يكون لديه اي اصول او سجل تجاري باسمه.

يجب أن يكون الدخل الشهري لا يتجاوز عن 180 دينار تونسي.

يجب ان يحضر الأوراق والمستندات وتكون صحيحة.

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار

تستطيع الان التسجيل في منحة 300 دينار تونس بشكل الكتروني من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة الكترونيا تتمثل فيما يلي: