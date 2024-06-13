خطوات تجديد منحة البطالة الجزائر 2024 لمدة ستة أشهر عبر الموقع الرسمي

تحرص الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم بصفة مستمرة لجميع المواطنين الذين يحتاجون الى ذلك حيث أن الوكالة الوطنية شددت على جميع مستفيدي منحة البطالة من الدولة بتسديدها كل سته اشهر حتى لا يتم توقف الدعم الشهري للمستفيدين فإن هذه المنحة توفر لهم الدعم المادي لمساعدتهم على الأعباء المعيشية ورفع مستوى المعيشي لفئات كثيرة في المجتمع الجزائري بالإضافة إلى توفير وظيفة مناسبة في التخصص المناسب للشخص وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية على طريق التسديد منحة البطالة بالجزائر.

طريقه تجديد منحة البطالة بالجزائر

هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتبعها لتجديد منحة البطالة بشكل الكتروني عبر موقع الوكالة الوطنية بالجزائر وتتمثل الخطوات فيما يلي:

نذهب الى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية بالجزائر.

ثم تضغط على تسجيل الدخول ويضغط على تجديد منحة البطالة.

ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة ويرفع الاوراق والمستندات المطلوبه.

وبعد ان تتاكد من صحتها اضغط على تاكيد في النهاية.

كيف اسجل في منحة البطالة

يمكن لجميع المواطنين الجدد الذين لم يسبق لهم التسجيل في منحة البطالة في الجزائر ان يقوموا بتسجيل أسمائهم الكترونيا عبر موقع الوكالة الوطنية بالخطوات التالية: