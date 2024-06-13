رابط ” results.mlazemna” نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 في كل محافظات العراق الموقع الرسمي الان

ساعات قليلة تفصلنا عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية التي سيتم العمل على نشرها دفعة واحدة بعد اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي، مع مراعاة بأن مرحلة الثالث تحدد مصير الطالب الجامعية فيما بعد وفقًا للمجموع التي تم الحصول عليه في هذه المرحلة، على أن يتم رفع كشوفات النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة التربية، يمكنك الإطلاع على جميع الكشوفات عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج الثالث متوسط دور أول

ويمكنك العمل على استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة محافظات العراق عقب ظهورها مباشرة، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعدها يتم الإنتقال إلى الصفحة الخاصة بعرض نتائج الطلاب مختلف المراحل.

مع اختيار مرحلة الثالث متوسط الدور الأول.

على أن يتم اختيار المحافظة المقيم بها الطالب فيما بعد.

مع إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

الضغط على “تنزيل”.

ليتم نزول جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط في العراق.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 موقع وزارة التربية العراقية

ويمكنك الإطلاع على جميع كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا لما يلي:-