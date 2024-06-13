خطوات تحميل الواتس الذهبي وما هي مميزاته الخطيره

يمكنك تحميل الواتس الذهبي من خلال الرابط الخاص بي حيث انه من احد التطبيقات التي انتشرت بشكل كبير ويستخدمه الملايين من مختلف الجنسيات والفئات لأنه من التطبيقات السهلة في الاستخدام الذي من خلاله تقوم بارسال الرسائل والمستندات والملفات وغيرها الى جميع الاشخاص في اي مكان، لذلك انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تحميل الوتساب الذهبي من خلال الرابط الرسمي له بدل العديد يبحث عن كيفية تحميل الواتس الذهبي وما هي مميزاته وسوف نعرض لكم التفاصيل كاملة خلال هذا المقال.

مميزات تحميل الواتس الذهبي

الوتس الذهبي دائم التحديثات لذلك يضمن لك الخلوق من الفيروسات.

بالاضافة الى انه يضيف العديد من المميزات بشكل دائم ويوفر لجميع المستخدمين الخصوصية والأمان لتجنب الاختراق او التجسس.

يمكن من خلال الوتساب الذهبي اخفاء لوحة القراءة التي قد تظهر لك اكثر من مرة وكذلك تخفي مشاهده القصص او مشاركتها مع بعض الاصدقاء فقط.

لا يستطيع الشخص الآخر حذف الرسائل بعد إرسالها لك وايضا يوفر للمستخدمين ايقاف الاشعارات.

يوفر لك اشعار الأشخاص الناشطون الان بدون ان تقوم بتشغيل التطبيق سوف تظهر على الشاشه مباشره

تحميل الوتساب الذهبي

يمكن تحميل الواتس اب الذهبي من خلال الخطوات التالية: