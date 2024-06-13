سعر ومواصفات هاتف Realme Narzo N65: العملاق الجديد الذي يتحدى الكبار بأداء لا مثيل له وتصميم يخطف الأنظار

يعتبر هاتف Realme Narzo N65 الجديد من ريلمي وحشًا في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والسعر التنافسي، يأتي هذا الهاتف مع مواصفات تقنية متقدمة تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن جودة عالية بتكلفة معقولة، من شاشته الواسعة وكاميراته المتعددة إلى بطاريته الطويلة الأمد، يقدم Narzo N65 تجربة مستخدم متكاملة تلبي احتياجات الألعاب والتصوير والاستخدام اليومي.

مواصفات هاتف Realme Narzo N65

الشاشة 6.67 بوصة، IPS LCD، 120Hz الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل + عدسات مساعدة الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل المعالج Mediatek Dimensity 6300 الذاكرة العشوائية 4/6 جيجابايت RAM التخزين الداخلي 128 جيجابايت البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 15W السعر ₹11,499

مميزات هاتف Realme Narzo N65

تتميز هذه الآلة القوية بعدة خصائص تجعلها الخيار الأمثل للكثيرين:

أداء متميز بفضل المعالج Mediatek Dimensity 6300. شاشة عالية الدقة مع معدل تحديث 120Hz لتجربة مشاهدة سلسة. كاميرا خلفية قوية توفر صورًا واضحة ومفصلة. بطارية كبيرة تدوم طويلاً مع دعم الشحن السريع. تصميم أنيق ومتوفر بألوان جذابة. سعر تنافسي يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المستخدمين. دعم الاتصال 5G لتجربة إنترنت فائقة السرعة. ذاكرة تخزين كبيرة تلبي احتياجات التخزين. نظام تشغيل Android 14 يوفر أحدث الميزات والتحديثات. مقاومة للغبار والرذاذ بتقييم IP54.

عيوب هاتف Realme Narzo N65

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض النقاط التي قد تحتاج إلى التفكير فيها: