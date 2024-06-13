سجل الآن واحصل على 199.186 ريال.. كيفية التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان 2024 وقيمة دعم المنفعة

أتاح صندوق الرعاية الإجتماعية في سلطنة عمان دعم مادي يتم صرفه لفئات معينة من المواطنين العمانيين ولكن بعد توافر الشروط والضوابط المحددة، لذا ازداد خلال الساعات الماضية عن كيفية التسجيل في منحة منفعة الأسرة في عمان 2024، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة العمانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين العمانيين، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم خطوات الحصول على منحة سلطنة عمان لمنفعة الأسرة وقيمة المنفعة.

كيفية التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان 2024

يمكن لكافة الراغبين في الحصول على المنحة التسجيل في منحة منفعة الأسرة بكل سهولة فقط من خلال اتباع التعليمات التالية:

التوجه مباشرةً إلى منصة منفعة الأسرة الإلكترونية في عمان.

النقر فوق تبويب “التسجيل” من بين الخيارات الظاهرة أمامك.

اختر الفئة التي تنتمي إليها سواء من الأرامل أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو الأطفال.

يتم انتقالك إلى صفحة بها كافة البيانات المطلوبة للتسجيل في المنحة.

الكبس على أيقونة “التالي” حتى تتمكن من إضافة البيانات المحددة.

ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على خيار “سجل البيانات”.

قيمة دعم منفعة الأسرة عمان 2024

كشف صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان عن قيمة دعم المنفعة الذي يتم صرفه لمن توفرت فيهم شروط منحة منفعة الأسرة بداية من فرد واحد وحتى 15 فرد، وقيمة الدعم هي: