سجل الآن واحصل على 199.186 ريال.. كيفية التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان 2024 وقيمة دعم المنفعة

أتاح صندوق الرعاية الإجتماعية في سلطنة عمان دعم مادي يتم صرفه لفئات معينة من المواطنين العمانيين ولكن بعد توافر الشروط والضوابط المحددة، لذا ازداد خلال الساعات الماضية عن كيفية التسجيل في منحة منفعة الأسرة في عمان 2024، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة العمانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين العمانيين، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم خطوات الحصول على منحة سلطنة عمان لمنفعة الأسرة وقيمة المنفعة.
كيفية التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان 2024
يمكن لكافة الراغبين في الحصول على المنحة التسجيل في منحة منفعة الأسرة بكل سهولة فقط من خلال اتباع التعليمات التالية:
- التوجه مباشرةً إلى منصة منفعة الأسرة الإلكترونية في عمان.
- النقر فوق تبويب “التسجيل” من بين الخيارات الظاهرة أمامك.
- اختر الفئة التي تنتمي إليها سواء من الأرامل أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو الأطفال.
- يتم انتقالك إلى صفحة بها كافة البيانات المطلوبة للتسجيل في المنحة.
- الكبس على أيقونة “التالي” حتى تتمكن من إضافة البيانات المحددة.
- ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على خيار “سجل البيانات”.
قيمة دعم منفعة الأسرة عمان 2024
كشف صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان عن قيمة دعم المنفعة الذي يتم صرفه لمن توفرت فيهم شروط منحة منفعة الأسرة بداية من فرد واحد وحتى 15 فرد، وقيمة الدعم هي:
- الأسرة المكونة من فرد واحد يحصل المواطن على دعم 115.000 ريال عماني.
- الأسرة المكونة من فردين يتقاضون 162.635 ريال عماني.
- 199.186 ريال هو نصيب الأسرة المكونة من ثلاث أفراد.
- 230.000 ريال هو قيمة منفعة الأسرة للأسرة المكونة من أربع أفراد.
- الأسر المكونة من خمس أفراد تحصل على 257.148 ريال.
- بينما تتقاضى الأسرة المكونة من ستة أفراد على 281.691 ريال.
- 304.261 هو قيمة المنفعة للأسر التي عدد أفرادها 7 أفراد.
- 325.269 ريال يحصل عليه الأسرة التي تتكون من ثمانية أفراد.
- تحصل الأسرة التي عدد أفرادها 9 على مبلغ 345.000 ريال.
- بينما تحصل الأسرة المؤلفة من 10 أفراد على مبلغ 363.662 ريال.
- 381.412 ريال هو قيمة منفعة الأسرة للأسرة المكونة من 11 فرد.
- 398.372 ريال هو المبلغ الأسرة المكونة من 12 فرد.
- الأسرة المكونة من 13 فرد قيمة دعم المنفعة هي 414.638 ريال.
- 430.291 ريال هو مبلغ الأسرة المؤلفة من 14 فرد.
- فيما تحصل العائلة المكونة من 15 فرد على 445.393 ريال.