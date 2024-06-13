طريقة الاستعلام من وكالة التشغيل على منحة البطالة الجزائرية 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن منحة البطالة الجزائرية والتي تكون عبارة عن مبلغ مادي يتم صرف كل شهر، من أجل تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين في الجزائر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وغلاء الأسعار في كافة السلع والمنتجات، ولكن من أجل الحصول على هذا الدعم لا بد من أن يكون المتقدم لديه كافة الشروط الموضوعة من قبل الوكالة، وكل هذه التفاصيل نستعرضها معكم في هذا المقال.

خطوات معرفة وضعيتي في وكالة التشغيل في منحة البطالة الجزائرية 2024

يمكنك الاستعلام عن منحة البطالة الجزائرية من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنحة البطالة.

إدخال رقم بطاقة التعريف أو التعريف الوطني في الحقل المخصص.

إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، وأيضًا تاريخ الاستفادة من المنحة.

الضغط على أيقونة “تسجيل”.

في حالة كانت الحالة جارية فإن من الممكن أن تحصل على المنحة.

أما إذا ظهرت أن المنحة معلقة ستجد أمامك أسباب التعليق، لذلك يمكنك التواصل مع وكالة التشغيل لمعرفة السبب.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائرية 2024

توفر لديك الشروط الموضوعة من قبل الوكالة الوطنية تستطيع الحصول على المنحة دون أي معاناة، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي: