المديرية العامة للسجون توضح.. حقيقة صدور العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى 1445 وما هي شروط العفو؟

أعلنت هيئة السجون العامة في المملكة السعودية عن حقيقة العفو الملكي وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث يحصل بعض السجناء في المناسبات الهامة على العفو الملكي تعلن عنه الحكومة السعودية وبالتزامن من قدوم عيد الأضحى تزايد البحث عن معرفة حقيقة العفو الملكي وشروط الحصول عليه لأن العفو الملكي ينطبق على مجموعة معينة من السجناء بعد توافر مجموعة من الشروط.

العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى 1445

قبل حلول المناسبة المهمة مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى يتم عادة الإعلان عن العفو الملكي بقرار رسمي من قبل الحكومة السعودية وذلك بموجب مجموعة معينة من الشروط لذلك يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة السعودية عن معرفة إذا كان هناك قرار رسمي ملكي بخصوص العفو الملكي للسجناء، وتقوم مديريات السجون العامة في السعودية بالإعلان عن أسماء السجناء المشمولين في العفو الملكي بعد ذلك يتم رفعها عبر الإنترنت ليتمكن كافة المواطنين الإستعلام عنها وحتى الآن لم يصدر أى قرار رسمي ولكن من المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة القادمة.

شروط العفو الملكي 1445 -2024

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المسجون ليتمكن من الحصول على العفو الملكي وجاءت الشروط كما يلي:

أن تكون قضية الشخص السجين من ضمن قضايا العفو.

كذلك يشترط أن يكون السجين قضى نصف العقوبة بحد أدنى.

من الضروري أن يكون الشخص المسجون قد ألتزم بكافة القواعد والقوانين المنصوص عليها خلال مدة العقوبة.

من هم المشمولين بالعفو الملكي؟

يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن المشمولين بقرار العفو الملكي هم فقط أصحاب الحق، وكذلك أصحاب الإحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين لا يتعدى سنهم 18 عام، وتم وضع مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بهم ليتم الحصول على العفو الملكي.