لولو ضاعت يا شرطة.. تردد قناة وناسة Wanasah للأطفال على القمر النايل والعرب سات 2024

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو ضاعت يا شرطة.. تردد قناة وناسة Wanasah للأطفال على القمر النايل والعرب سات 2024
تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة يعتبر من أهم الترددات الأعلى بحثا من قبل الأمهات الباحثين عن وسيلة للترفيه عن أبنائهم وخصوصا مع قدوم الأجازة الصيفية، حيث أن القناة تعمل على بث الأناشيد والأغاني التعليمية للأطفال مع عرض لبعض القصص و البرامج الكرتونية التي يستفيد بها الأطفال ويتعلمون من خلالها بعض القيم لذا سنتعرف معا اليوم على تردد قناة وناسة في السطور القادمة فتابعونا. 

تردد قناة وناسة

تعتبر قناة لولو واحدة من أحب القنوات إلى الأطفال كونها تتميز ببعض الشخصيات الكرتونية التي استطاعت أن تأسر قلوب الأطفال حيث يأتي تردد القناة على كلا من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات كالتالي: 

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة

لكل من يرغب في تنزيل قناة لولو لمتابعة أجمل البرامج الكرتونية يكون ذلك من خلال التردد التالي: 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11430.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معامل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات 

يعشق الأطفال شخصية لولو والتي يتعلمون منها الكثير من المبادئ مع المرح ويمكن تنزيل التردد على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي: 

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11270.
  • معدل الاستقطاب : رأسي.
  • معامل الترميز : 27500.
  • معامل تصويب الخطأ: 4/3.
  • الجودة : HD.

كيفية ضبط قناة وناسة

حتى يتم تنزيل قناة وناسة فأنت بحاجة الى بعض الخطوات التي يمكن من خلالها ضبط التردد ومن ثم يتم تنزيل القنوات على التلفاز يستمتع الصغار بمشاهدة ومتابعة قناه لولو عبر الخطوات الآتية: 

  • أولا يتم الضغط على زر القائمة في الريموت كنترول menu.
  • ومنها ستقوم بالضغط على إعدادات setting في جهاز الريسيفر.
  • يتم الضغط على إضافة قناة جديدة.
  • يتم اختيار التثبيت اليدوي.
  • إدخال المعلومات الخاصة بالقناة بعد أن يتم اختيار القمر الصناعي.
  • الضغط على زر بحث.
  • انتظر حتى يتم تثبيت القناة، والضغط على حفظ. 

أغاني قناه وناسة 

تقدم قناة مجموعة من أغاني الأطفال المميزة ومن أهم هذه الأغاني ما يلي: 

  • بيب بيب.
  • حرامي سرق لولو.
  • مين اللي سرق الجزمه.
  • لولو والحيوانات.
  • لولو الشطورة.
  • لولو وماما.
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معلومات الكاتب
alaa hussein

تعليقات

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هترجعي شابة بكولاجين لبان الدكر بشرة ناصعة البياض وهيخفي الخطوط وهيقاوم ويزيل التجاعيد
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