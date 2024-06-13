“لولو وميدو في العيد” الأشقياء!!.. نزل تردد قناة وناسة الجديد!.. خلي طفلك مبسوط طول اليوم

في ظل الإحتفال بدخول عُطلة الصيف تزداد مشاكل الأطفال والصغار بعد أن تدخل هذه الإجازة، وعليه فيرغب الأباء والأمهات في البحث عن طرق مفيدة وأكثر جاذبية لكي تلهي الأطفال، ومن بينها تنزيل قناة وناسة أطفال الجديد التي تقوم بنقل العديد من الأفلام الكرتونية والبرامج التي تتميز بدقة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المتابعين والمشاهدين في مختلف الدول العربية.

استقبل تردد قناة وناسة للأطفال 2024

يمكن العمل على استقبال التردد الجديد والخاص بقناة وناسة أطفال، خاصة مع دخول عيد الأضحى المبارك وتزامنًا مع الإجازة الصيفية التي تزداد فيها البحث عن القنوات المسلية لملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي يكون: نايل سات.

التردد الجديد يكون: 11430.

استقطاب القناة فهو: عمودي.

معامل الترميز لقناة وناسة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

نزول تردد قناة وناسة الجديد 2024 عيد الأضحى

ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة وناسة على الأقمار الصناعية، بجودة عالية وإشارة قوية بلا تقطيع أو فواصل إعلانيه، كما تفعل بعض القنوات الفضائية الأخرى، وفقًا لما يلي:-