أسعار الأضاحي في مصر 2024… وسعر كيلو اللحم الضاني اليوم الخميس 13 يونيو 2024

أسعار الأضاحي في مصر 2024، من أكثر الأمور التي باتت تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي سوف يكون في 16 يونيو 2024، ويهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على اسعار كيلو اللحم الضاني والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور المقبلة.

سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم 2024

مع اقتراب عيد الاضحى في مصر يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على أسعار الأضاحي 2024،والتي شهدت انحفاضاً بسيطاً خلال الأيام الماضية وهذا بسبب نزول أسعار العلف وإليكم أسعار الأضاحي …..

كيلو اللحم البقري وزن 300 كيلو حوالي 160 جنيه.

أما سعر كيلو اللحم البقري وزن 200 كيلو جرام حوالي 165 جنيه.

سعر كيلو اللحم البقري وزن 150 كيلو جرام حوالي 170 جنيه.

سعر كيلو اللحم الجاموسي وزن 300 كيلو جرام بلغ 165 جنيه.

سعر كيلو اللحم الجاموسي وزن 200 كيلو جرام 160 جنيه.

أما متوسط سعر كيلو اللحم الجاموسي وزن 150 كيلو جرام حوالي 170 جنيه.

سعر كيلو اللحم البقري المستورد وزن 400 كليو جرام حوالي 160 جنيه.

وأخيراً سعر كيلو اللحم البقري المستورد وزن 500 كيلو جرام حوالي 140 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم 2024

كما يرغب عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة في الإطلاع على سعر كيلو اللحم الضاني في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الموافق 13 يونيو 2024 والتي جاءت كالتالي: