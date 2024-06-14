“الله أكبر كبيرًا”.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024-1445 في مصر والسعودية وعواصم الدول العربية

تعتبر صلاة العيد مناسبة هامة ويومًا مميزًا بالنسبة للكثيرين، لذا سنستعرض مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية والعواصم العربية والإسلامية؛ في صباح يوم عيد الأضحى، الموافق 10 ذي الحجة 1445، وبعد أداء صلاة الفجر، تبدأ التكبيرات الخاصة بالعيد وتستمر حتى شروق الشمس، تُقام صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة؛ وفيما يلي نستعرض مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في أبرز المدن والعواصم العربية والإسلامية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في مصر

تُقام صلاة عيد الأضحى في مصر في الساحات المخصصة للصلاة وفي المساجد الكبرى، تبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:18 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفيما يلي مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات المصرية:

القاهرة: 6:18 صباحًا

الجيزة: 6:18 صباحًا

الإسكندرية: 6:20 صباحًا

بورسعيد: 6:11 صباحًا

السويس: 6:13 صباحًا

العريش: 6:05 صباحًا

الطور: 6:13 صباحًا

سانت كاترين: 6:11 صباحًا

طابا: 6:05 صباحًا

شرم الشيخ: 6:11 صباحًا

دمنهور: 6:19 صباحًا

طنطا: 6:17 صباحًا

المنصورة: 6:15 صباحًا

الزقازيق: 6:16 صباحًا

بنها: 6:17 صباحًا

شبين الكوم: 6:18 صباحًا

كفر الشيخ: 6:17 صباحًا

الفيوم: 6:21 صباحًا

بني سويف: 6:21 صباحًا

المنيا: 6:25 صباحًا

أسيوط: 6:25 صباحًا

سوهاج: 6:21 صباحًا

قنا: 6:21 صباحًا

أسوان: 6:25 صباحًا

أبو سمبل: 6:34 صباحًا

مرسى مطروح: 6:31 صباحًا

الغردقة: 6:15 صباحًا

الخارجة: 6:33 صباحًا

الإسماعيلية: 6:12 صباحًا

دمياط: 6:12 صباحًا

السلوم: 6:39 صباحًا

نوبيع: 6:07 صباحًا

حلايب: 6:14 صباحًا

شلاتين: 6:16 صباحًا

مواعيد صلاة عيد الأضحى 1445 في السعودية

تقام صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية في المساجد الكبرى والساحات المخصصة للصلاة، ومن المقرر أن تبدأ بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا، فيما يلي مواعيد صلاة العيد في مدن المملكة:

الرياض: 5:46 صباحًا

مكة المكرمة: 6:09 صباحًا

نجران: 5:56 صباحًا

سكاكا: 5:58 صباحًا

جازان: 5:59 صباحًا

تبوك: 6:02 صباحًا

المدينة المنورة: 6:07 صباحًا

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في العواصم العربية

من المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى 2024 عقب صلاة الضحى (الشروق) بربع ساعة تقريبًا، وتختلف المواعيد حسب المدينة أو المحافظة، فيما يلي مواعيد صلاة العيد في أبرز العواصم العربية والإسلامية: