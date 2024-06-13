انخفاض الدولار اليوم.. كم سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البنك المركزي والأسواق الموازية بعد الانخفاض

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
انخفاض الدولار اليوم.. كم سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البنك المركزي والأسواق الموازية بعد الانخفاض
سعر صرف الدولار في العراق اليوم

افتتحت بورصتي الكفاح والحارثية في العراق بانخفاض في سعر صرف الدولار في العراق اليوم، مما أدى إلى تراجع أسعار البيع والشراء لدى محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد، منذ نحو عام، ومع بدء البنك المركزي العراقي استخدام منصة النظام المالي الدولي “سويفت”، لم تشهد أسعار صرف الدولار في البلاد استقرارًا، حتى سجل اليوم الأسعار التي نذكرها عبر هذا التقرير.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

رغم جهود الحكومة والبنك المركزي في محاولة السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية، إلا أنه حتى الآن لم يتمنك البنك المركزي من السيطرة على سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، يرجع ذلك إلى العديد من العوامل، والتي ترجع بالجملة إلى قلية النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ووضع شروط صارمة لصرف الدولار، هذا وقد سجل اليوم سعر صرف الدولار لدى لابنك المركزي 1320 دينار لكل دولار.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في السوق السوداء

تراجعت أسعار الدولار في الأسواق العراقية مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت 147000 دينارا مقابل كل 100 دولار، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينارا، بينما بلغ الشراء 146000 دينارا لكل 100 دولار، وعلي صعيد باقي المناطق المدن العراقة فقد سجل سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي التالي:

المدينةسعر 100 دولار مقابل الدينار
بغداد/الكفاح147,000 دينار
بغداد/الحارثية146,900 دينار
البصرة146,800 دينار
أربيل146,900 دينار
كركوك147,100 دينار
السليمانية146,850 دينار
دهوك146,850 دينار
سعر صرف الدولار في العراق اليوم
سعر صرف الدولار في العراق اليوم

ينخفض سعر 100 دولار في العراق 2024؟

منذ أن أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1,320 دينار للدولار الواحد في 7 شباط/فبراير 2022، ومع بدء البنك المركزي العراقي في استخدام منصة SWIFT لنظام التحويل المالي الدولي، لم تشهد أسعار صرف الدولار استقرارًا في البلاد على الرغم من جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية، لذلك رجع تحديد سعر الدولار إلى مجموعة من العوامل، والتي منها التالي:

  1. تراجع أسعار النفط العالمية.
  2. زيادة الإنتاج المحلي العراقي وبالتالي الاقبال على التعامل بالدينار.
  3. تحديد البنك المركزي  سعر الفائدة على سعر صرف الدولار.

عند تحقق هذه العوامل فإن سعر الدولار يستقر في العراق ويرجع إلى ما كان عليه في السابق.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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انخفاض الدولار اليوم.. كم سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البنك المركزي والأسواق الموازية بعد الانخفاض
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