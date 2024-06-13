بالرقم الامتحاني…. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

تتزايد عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، التي أعلنت عنه وزارة التربية العرقية للطلاب وأولياء الأمور توفيراً للوقت والمجهود وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 …..

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية إلى أن الوزارة انتهت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس والكنترولات وتم الإنتهاء من رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 على الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة أمام الطلاب في جميع المحافظات العراقية، واكد المصدر إلى أن الوزارة اهتمت بمتابعة اعمال الصحيح والمراجعة لتتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

وتقدم وزير التربية العراقي بخالص الشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت استكمال العام الدراسي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى دائماً على تطوير المناهج الدراسية ومواكبة التطور التكنولوجي والعمل على النهوض بالعملية التعليمية، وهذا ما أكدته نسب النجاح هذا العام والتي تزيد عن الأعوام الماضية، وأكد سيادته أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024