طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت 2024 بالرقم المدني في جميع المحافظات

تزايد البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن نتائج الطلاب بالكويت لعام 2024، وهي من الأمور الهامة حالياً التى تشغل الكثير، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالكويت بتقديم الكثير من الطرق للاستعلام عن نتائج الطلاب، ويمكن لأي شخص الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عن طريق البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة التعليم من هذا الموقع moe.edu.kw في كافة المحافظات باستخدام الرقم المدني، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال، مع ذكر طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب وزارة التربية الكويتية 2024

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الكويتية من هنا .

قم بإدخال الرقم المدني لولي الأمر في مكانه المحدد.

ثم يمكنك ادخال الرقم التسلسلي الخاص بالطالب.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار عرض النتيجة وسوف يتم عرض كافة درجات الخاصة بالطالب.

المدارس التي قامت برفع نتائج الطلاب في دولة الكويت

يوجد العديد من المدارس التي قامت برفع نتائجها وسوف نذكر لكم عدد هذه المدارس وهي كالآتي:

لقد قامت 30 مدرسة من مدارس التعليم العام برفع النتيجة.

كنا قامت أيضاً 24 مدرسة من مدارس التعليم الديني برفع نتيجتها.

ويوجد 45 مدرسة من مدارس تعليم الكبار قد اعلنت نتيجتها لهذا العام.

وبذلك يكون الاجمالي الخاص بعدد المدارس التي رفعت النتائج يصل إلى حوالي 99 مدرسة.

موقع المربع الإلكتروني نتائج الطلاب في الكويت بالرقم المدني

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم بالكويت عن رفع النتائج من خلال موقع المربع الالكتروني الخاص برفع نتائج الطلاب باستخدام الرقم المدنى فقط وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات.