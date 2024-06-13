تصعد المرتفعات.. تعرف على مواصفات سيارة تويوتا VELOZ 2024 وسعرها.. توفر استهلاك الوقود 

مواصفات سيارة تويوتا VELOZ 2024 هي أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها عند رغبة بعض الأشخاص في شراء سيارة جديدة، لذلك قامت شركة تويوتا اليابانية بالإعلان عن سيارة تويوتا VELOZ التي تتميز بأنها موفرة للوقود بشكل مميز، لذلك نجد إقبال كبير في المملكة العربية السعودية على شراء هذه السيارة، علاوة على ذلك فإنها من السيارات التي تجمع بين الديناميكية والأناقة، وتوجد بها العديد من مميزات الأمان، ليس هذا فحسب بل تم تصميم السيارة بمحرك قوي يجعلها قوية وتختلف عن أي سيارة.

مواصفات سيارة تويوتا VELOZ 2024

مواصفات سيارة تويوتا VELOZ 2024 إليكم أهم المواصفات كالتالي:

الطراز: تويوتا ڤيلوز GLX.

سعة المحرك: 1,5 لتر.

الأسطوانات: أربع أسطوانات.

نوع الوقود: بنزين.

قوة المحرك: تصل إلى 105 حصان.

الأبعاد: الطول: 4475 مم، العرض: 1750 مم، ارتفاع: 1700 مم.

استهلاك الوقود: 19.3 كم /لتر.

مقاس العجلات: 17 بوصة.

مميزات سيارة تويوتا ڤيلوز 2024

تمتلك سيارة تويوتا ڤيلوز عدد كبير من المميزات التي ساعدت في جعلها سيارة مختلفة عن باقي السيارات، لذا نجد إقبال كبير، وهذه هي المميزات كما هي متمثلة على النحو التالي:

تتميز بأن بها نظام دخول تلقائي.

القدرة على الوقوف المؤقت.

تضم فرامل تمنع الانغلاق.

السيطرة على حالات الانزلاق.

المصابيح الخلفية تتميز بأنها مدمجة.

شاشة 7 بوصة.

إشارة للتوقف في حالات الطوارئ.

إضاءة داخلية تعمل بتقنية LED.

أسعار سيارة تويوتا VELOZ 2024 في السعودية

وصل سعر سيارة تويوتا ڤيلوز في المملكة العربية السعودية إلى 79000 ريال سعودي، وذلك بسبب المميزات التي توجد بها والمواصفات التي توجد في هذه السيارة ولا توجد في غيرها، لذلك يكون سعرها مرتفع، بالإضافة إلى ذلك فإنها من الفئة GLX 2024، لذا سعرها مناسب للغاية مع مواصفاتها.