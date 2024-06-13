“أفضل 10 شفرات” شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024 GTA San Andreas للأسلحة وانهاء مطاردة الشرطة وغيرها.. مجربة ومضمونة 💯

يهتم الكثير من عشاق ألعاب الإثارة بالحصول على شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024، حيث تضيف هذه الأكواد بعض المتعة والتشويق وتجعل اللاعب لا يخسر في اللعبة، تتكون الرموز من مجموعة من الأرقام والأحرف التي تتيح للاعب إمكانية تخطي المستويات الصعبة ببساطة، نعرض لكم الأكواد والشفرات الأساسية للعبة GTA وكيفية التعامل معها لتحسين أدائك في اللعب.

شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024

إذا كنت تريد تخطي المستويات التي فيها صعوبة في اللعبة فإليك مجموعة شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024 كالآتي:-

الحصول على عدد كبير من الصحة من خلال الكود: BAGUVIX.

الحصول على حماية بالإضافة إلى المال والصحة من خلال كود: HESOYAM.

أما إذا ما كنت ترغب بالحصول على كمية لا منتهية من الأكسجين فكل ما عليك هو معرفة الكود: CVWKXAM.

وكود ANASEONGLASS يعمل على رفع معدل الادرينالين.

لامتلاك جسم قوي فادخل كود BUFFMEUP.

لإلغاء مطاردة الشرطة يجب إدخال كود TURNDOWNTHEHEAT.

كسب أعلى نسبة من الجاذبية من خلال الكود Helloladies.

لتسريع الحركة استخدم كود SPEEDITUP.

ولتبطئ الحركة يجب استخدام كود SLOWITDOWN.

الحصول على قوة التحمل عبر كود VKYPQCT.

حزمة أسلحة 1: LXGIWYL.

حزمة أسلحة 2: PROFESSIONALSKIT.

حزمة أسلحة 3: UZUMYMW.

ذخيرة لا نهائية: FULLCLIP.

تفعيل 6 نجوم ومطاردة الشرطة: BRINGITON.

إزالة النجوم وإلغاء مطاردة الشرطة: AEZAKMI.

صحة لا نهائية: BAGUVIX.

حد أقصى من معدل الاحترام: WORSHIPME.

حد أقصى من قدرتك على التحمل: VKYPQCF.

تسريع الحركة: SPEEDITUP.

تبطيئ الحركة: SLOWITDOWN.

مهاجمة الأشخاص المشاه لك: FOOOXFT.

حفلة الشاطئ: LIFESABEACH.

محادثة النساء: BEKKNQV.

السيارات المخفية: WHEELSONLYPLEASE.

فتح جميع إشارات المرور: ZEIIVG.

أوكسجين لا نهائي: CVWKXAM.

جسم لاعبي الأثقال: BUFFMEUP.

قتال محترف بالأسلحة: PROFESSIONALKILLER.

قفزة عالية خارقة: KANGAROO.

مميزات لعبة جاتا 5 أحدث اصدار

عند تثبيت لعبة GTA بأي من إصداراتها على هواتف الأندرويد أو الآيفون وتنزيل المستخدم أحدث الشفرات المجانية، يمكن الاستمتاع بخصائص اللعبة المثيرة التي تضفي المرح والإثارة على اللعب، والتي تتضمن ما يلي: