ياترى هتاخد من كام السنة دي.. تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات

عقب ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي الدور الأول لعام 2024 تزايد البحث عن معرفة تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 ويختلف التنسيق حسب كل محافظة ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة هذا العام منخفض مقارنة بالعام السابق ونظراً لأن نسبة النجاح هذا العام أقل بكثير من العام الماضي، لذلك من خلال تقريرنا هذا سوف نوضح لكم نسب القبول المتوقعة حسب كل محافظة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024

أعلنت جهات مسئولة في وزارة التربية والتعليم المصرية أن تنسيق الثانوية يختلف حسب كل محافظة، حيث جاء تنسيق الثانوية العامة في بعض المحافظات بنحو 240 درجة بينما محافظات أخري تنسيق القبول بها 220 درجة، والسبب هو نسبة نجاح الطلاب في الصف الثالث الإعدادي والتي تتغير من محافظة لأخرى وحتى الآن لم يصدر أى قرار رسمي من قبل وزارة التعليم بخصوص درجات تنسيق الثانوية العامة ومن المتوقع أن يصدر التنسيق في الأيام القليلة القادمة في كافة محافظات الجمهورية ليعرف كل طالب وطالبة مصيرهم.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

كما وضحنا لكم أن تنسيق الثانوية العامة حتى الآن لم يصدر ولم يتم الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر ولكن هناك بعض التوقعات بخصوص التنسيق سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية: