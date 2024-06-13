بمحافظة البحيرة.. ما هي الشروط والأوراق المطلوبة للقبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الحالي 2025

أعلنت نائب محافظ البحيرة نهال بلبع للعام 2024/2025 بالتعاون مع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن المقبولين للالتحاق بالعام الجديد بتقديم طلبات أولياء الأمور لأطفالهم من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وحتى الأحد الموافق 30 يونيو 2024 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم كما تم التوجيه بضرورة قيام جميع رياض الأطفال بالإعلان عن شروط القبول والتقديم لمرحلة رياض الأطفال في أماكن بارزة داخل المدرسة والإدارة التعليمية.

شروط القبول في رياض الاطفال بالبحيرة

تتيح للأولياء تسجيل رغبات التقديم الإلكتروني لأبنائهم في أكثر من مدرسة ضمن المربع السكني الخاص بهم يلزم الالتزام بالتوزيع الجغرافي المحدد لكل روضة وفقا لتوجيهات الإدارة التعليمية المعنية.

سيتم احتساب عمر الأطفال المتقدمين حتى الأول من أكتوبر 2024 بحيث يكون الحد الأدنى لقبول الأطفال في المستوى الأول بين 4 و5 سنوات إلا يوم وفي المستوى الثاني بين 5 و6 سنوات إلا يوم.

في الحالات التي توجد فيها أماكن شاغرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة يمكن النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف للمستوى الأول وأربع سنوات ونصف للمستوى الثاني وذلك بعد مرور شهر من بدء العام الدراسي مع شرط ألا تتجاوز كثافة القاعة 36 طفلا.

الأوراق المطلوبة لمرحلة رياض الأطفال

يتضمن ملف التقديم الاوراق اللازمة الخاصة بطفل وولي الأمر كالتالي: