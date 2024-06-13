مناسك الحج والتكبيرات مباشر.. تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 على نايل سات ومتى تبدأ التكبيرات في المساجد

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024، ملايين الأشخاص يرغبون متابعة أجواء مناسك الحج وسماع التكبيرات بالبث الحي المباشر من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، لقد بدأت مناسك الحج منذ أول أيام شهر ذي الحجة الجمعة 7 من يونيو 2024، كما حرصت قناة لبيك اللهم لبيك أن تشارك هذا الحدث العظيم كونها قناة متخصصة في تقديم المحتوى الديني سواء برامج او ترتيل للقرآن الكريم، وخلال هذه الفترة تقوم بنقل تكبيرات العيد على مدار 24 ساعة بدون أي توقف،

قناة لبيك اللهم لبيك تتمتع بشهرة وشعبية واسعة، حيث حققت نجاح كبيرا ذلك اسمها في مقدمة البحث هذه الفترة، ولكل من يريد متابعة مناسك الحج وسماع التكبيرات عليكم متابعة السطور التالي للاطلاع على تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024

التردد: 12025.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3،4.

التشفير: مفتوحة ومجانية.

تكبيرات عيد الاضحى المبارك

هناك اختلاف كبير بين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك سواء في الأجواء أو في التكبيرات، وهناك اسئلة كثيرة حول هذا الأمر وهو متى تبدأ تكبيرات عيد الآضحى من المسجد، والإجابة هي أن تكبيرات عيد الأضحى تبدأ في عموم المساجد ظهر يوم وقفة عرفات، ويتم رفع التكبيرات بعد الانتهاء من كل صلاة، وتأتي الصيغة الصحيح للتكبيرات على النحو التالي:.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا..

لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون..

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا“.