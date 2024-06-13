“وزارة العمل” تُعلنها الان.. صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في هذا الموعد 2024!!.. العراق بتفرح

في ظل المعاناة الاقتصادية التي يُعاني منها الشعب العراقي، بدأ العديد من مستفيدي الرعاية الاجتماعية في العراق، يتساءلون بشكل متكرر عن موعد صدور الوجبة السابعة التي طال انتظارها من أخر وجبة تم الإعلان عنها ورفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي السطور التالية نكشف لكم الموعد المتوقع لإعلان كشوفات الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق.

موعد إعلان كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وفي بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أكدت بأن الحكومة تعمل على إطلاق بعض المنح والمساعدات المالية التي يتم توفيرها للعديد من المواطنين في محافظات العراق، بالإضافة إلى أن كشوفات الرعاية الاجتماعية قيد أعمال المراجعة والدراسة الميدانية التي مازالت جارية حتى الأن، فضلاً عن أنه عند الإنتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالحصول على الرعاية الاجتماعية، سيتم إصدار الوجبة السابعة في أقرب وقت وحتى يتعرف عليها جميع المستفيدين في العراق.

خطوات الإستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات التي على إثرها يتم الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عقب صدورها مباشرة، وفقًا للتالي:-