أعرف نتيجتك حالاً.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات دولة العراق

نتائج الثالث متوسط في الوقت الحالي، من أكثر المواضيع بحثًا في العديد من المحافظات العراقية، حتى أن هذه النتيجة تشغل بال العديد من الطلاب الذين قاموا بتأدية الإمتحانات لهذه المرحلة الدراسية الهامة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في العديد من المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه الجميع.

استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية في محافظات العراق بأكملها، وفقًا للأتي:-

يُرجى الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية أولاً.

ثانيًا يتم العمل على تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

ليتم اختيار مرحلة الصف الثالث متوسط.

على أن يتم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم بتنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

نزل كشوفات نتائج الثالث متوسط بالعراق

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن أوراق امتحانات الثالث متوسط دور أول قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي تشمل جميع المحافظات في الدولة، على أن اقترب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالتصحيح، والعمل على رفع الكشوفات على الموقع الرسمي لوزارة التربية، وسيتم فتح باب تقديم الإعتراض مباشرة بعد عرض النتائج وإعلانها على موقع الوزارة، في سبيل أن يقدم فيها جميع الطلبة المتضررين.